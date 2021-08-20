В Выборге поймали водителя, который уехал с АЗС, не заплатив за бензин

В Выборге поймали водителя, который уехал с АЗС, не заплатив за бензин
Все произошло на одной из АЗС в Выборге. Фото: pixabay

В Выборге задержали водителя внедорожника, которых заправился, но при это не оплатил бензин.

Как рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел вечером 19 августа.

На заправочной станции на Ленинградском проспекте в Выборге водитель заправил свой Volkswagen Touareg на 1500 рублей, после чего уехал с заправки, не оплатив бензин.

машину нашли в тот же день вечером около одного из домов на Железнодорожной улице. Сотрудники Росгвардии передали нарушителя полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Петербурга задержала 24-летнего безработного гражданина Кыргызстана. Его обвиняют в разбое по Выборгскому району. В полицию поступило сообщение, что в магазине «Пятерочка» (СПб, Удельный пр. д.17) покупатель на вид около 28 лет угрожал сотрудникам магазина ножом.

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