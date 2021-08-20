В пятницу петербуржцы застряли в семибалльных пробках

На часах только 17:30, а в Петербурге зафиксированы семибалльные пробки. Автомобильные дороги Северной столицы в пятницу вечером погрязли в пробках. На улицах города много «красных» участков.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 7 баллов. Однако уже к 19:00 ничего подобного не будет. Сервис обещает, что ситуацию улучшится и заторы будут трехбалльными.

Красным отмечены участки на КАД, во Всеволожске, в Мурино, на Воскресенской набережной, на Невском проспекте, на Литейном проспекте, на Синопской набережной, на набережной Обводного канала, на Каменноостровском проспекте, на Песочной набережной, на набережной Малой Невки, на набережной Черной речки, на проспекте Испытателей, на Кронверкской набережной, на Дворцовой набережной, на набережной Лебяжьей канавки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается до 20 градусов тепла в пятницу.