В мире коронавирус подхватили более 211 млн человек

В мире коронавирус подхватили более 211 млн человек
Коронавирус в мире продолжает набирать обороты. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

По всему миру продолжают каждый день регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более чем у 211 млн человек.

По данным SCMP на пятницу, 20 августа, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 211 млн 161 тыс. 718 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 422 тыс. 777 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 38 млн 238 тыс. 718 человек, на втором месте Индия — 32 млн 365 тыс. 996, затем идет Бразилия 20 млн 494 тыс. 212.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 705 тыс. 523 человек, умер 174 тыс. 485 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса за сутки стали 39 петербуржцев.

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