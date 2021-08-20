В Черногории ужесточили требования к иностранцам на фоне COVID

В Черногории ужесточили требования к иностранцам на фоне COVID
В настоящее время россияне могут въезжать в Черногорию без дополнительных требований. Фото: pixabay.com

Власти Черногории ужесточают с 10 сентября правила взъезда на территорию страны. Об этом заявил директор Института общественного здоровья Игор Галич.

Об этом стало известно в пятницу, 20 августа. Туристы смогут приехать в республику, если они сделали прививку от COVID-19, сдали отрицательный тест на выявление болезни, или имеют подтверждение о перенесенном заболевании.

Как сообщили «РИА Новости», въезд по новым правилам не коснется соседних Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в июне россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестирования.

коронавирусная пандемия черногория


 

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