В Черногории ужесточили требования к иностранцам на фоне COVID

Власти Черногории ужесточают с 10 сентября правила взъезда на территорию страны. Об этом заявил директор Института общественного здоровья Игор Галич.
Об этом стало известно в пятницу, 20 августа. Туристы смогут приехать в республику, если они сделали прививку от COVID-19, сдали отрицательный тест на выявление болезни, или имеют подтверждение о перенесенном заболевании.
Как сообщили «РИА Новости», въезд по новым правилам не коснется соседних Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в июне россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестирования.