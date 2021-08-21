Онищенко: Россию ожидает подъем заболеваемости гриппом

Онищенко: Россию ожидает подъем заболеваемости гриппом
Геннадий Онищенко. Фото: kremlin.ru

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не исключил, что в этом году в России может начаться серьёзный рост заболеваемости гриппом.

«Мы в этом году можем ожидать очень серьёзный подъём заболеваемости гриппом», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в прошлом году из-за пандемии ситуация с гриппом отошла на второй план. Он отметил, что этой осенью заболеваемость от гриппа будет больше, чем в 2020 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-иммунолог Николай Крючков заявил о надвигающейся на Россию сильной волне гриппа, которая превзойдет масштабы прошлогодней. Прошлой осенью случаи заболевания гриппом были довольно редкими, в основном это связано с противоэпидемическими мерами по борьбе с коронавирусом.

Геннадий Онищенко грипп пандемия


 

Новости партнеров
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Петербуржцы рассказали о самом
Петербуржцы рассказали о самом "правильном" ДТП такси и каршеринга
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
Реконструкция консерватории им. Римского-Корсакова завершится на год раньше
Реконструкция консерватории им. Римского-Корсакова завершится на год раньше
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мужчина после стрельбы по банкам попал в полицию
Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram для поддержки афганцев
США ввели новые санкции из-за строительства «Северного потока — 2»
«Зенит» сыграет с «Уфой» в форме белого цвета
Онищенко: Россию ожидает подъем заболеваемости гриппом
Жителей Ленобласти ожидают ливни и грозы на выходных
На КАД между развязками с Энгельса и Культуры перекроют две полосы
К Земле приближается опасный астероид