Онищенко: Россию ожидает подъем заболеваемости гриппом

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не исключил, что в этом году в России может начаться серьёзный рост заболеваемости гриппом.

«Мы в этом году можем ожидать очень серьёзный подъём заболеваемости гриппом», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в прошлом году из-за пандемии ситуация с гриппом отошла на второй план. Он отметил, что этой осенью заболеваемость от гриппа будет больше, чем в 2020 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-иммунолог Николай Крючков заявил о надвигающейся на Россию сильной волне гриппа, которая превзойдет масштабы прошлогодней. Прошлой осенью случаи заболевания гриппом были довольно редкими, в основном это связано с противоэпидемическими мерами по борьбе с коронавирусом.