В Ленобласти 22 августа прольются дожди, а температура опустится до +8

В Ленобласти 22 августа прольются дожди, а температура опустится до +8
Жители Ленобласти могут готовиться к дождю и прохладе. Фото: https://pixabay.com

В воскресенье, 22 августа, Ленинградскую область ждет облачная погода с прояснениями. Днем горожанам понадобится зонтик, потому как, по прогнозам синоптиков, в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер ночью в Ленобласти ожидается юго-западный и западный, днем он тоже останется западным. Также горожан обдаст северо-западными умеренными порывами.

Кроме кратковременных дождей днем будет бушевать гроза, однако не по всей области.

В ночное время суток температура воздуха начинает падать. Уже чувствуется, что совсем скоро осень вступит в свои права.Ночью +8…+13 градусов. Днем же столбики термометров еще покажут высокие температуры +16…+21 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большой Морской в Петербурге на два года введут ограничения движения.

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