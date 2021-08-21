Ректор СПбГУП не даст дипломы студентам, отказавшимся от прививки

Ректор СПбГУП не даст дипломы студентам, отказавшимся от прививки
Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий . Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что выдачи дипломов могут не ждать студенты, которые не привились от коронавируса.

Постановление ученого совета университета гласит, что образование привитых и непривитых будет организовано раздельно. Вакцинированные будут обучаться в очном формате, а те, кто проигнорировал прививку — на дистанционке. Кроме того, статус дистанционного образования не будет являться «полноценным», даже если у студента был медотвод от вакцинации.

Глава ВУЗа считает, что отказ от прививки показывает пренебрежительное отношение к окружающим и к отрицанию науки. Ректор считает, что выдача диплома будет являться дискредитацией университета.

На прошлой неделе СПбГУП обратился в городское управление Роспотребнадзора с просьбой получить статус «COVID-free». Потому как по состоянию мониторинга от 16 августа, вакцинировались от COVID-19 свыше 90% студентов и почти все сотрудники университета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 28,6 тыс. абитуриентов поступили на бюджет в петербургские вузы.

вакцинация коронавирус новости СПб спбгуп


 

Новости партнеров
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Петербуржцы засняли полицейских,
Петербуржцы засняли полицейских, "охраняющих тело" под Володарским мостом
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Эльбрусе спасли петербуржца, провалившегося в расщелину
В Колпино появится первый государственный приют для бездомных животных
В Курортном районе горожан обеспечат чистой питьевой водой
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
В РФ хотят ввести налоговый вычет за аренду квартиры
Ректор СПбГУП не даст дипломы студентам, отказавшимся от прививки
В Ленобласти еще 225 человек заболели коронавирусом
Назван вред чрезмерного употребления чеснока и лимона при ковиде