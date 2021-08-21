Ректор СПбГУП не даст дипломы студентам, отказавшимся от прививки

Ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что выдачи дипломов могут не ждать студенты, которые не привились от коронавируса.

Постановление ученого совета университета гласит, что образование привитых и непривитых будет организовано раздельно. Вакцинированные будут обучаться в очном формате, а те, кто проигнорировал прививку — на дистанционке. Кроме того, статус дистанционного образования не будет являться «полноценным», даже если у студента был медотвод от вакцинации.

Глава ВУЗа считает, что отказ от прививки показывает пренебрежительное отношение к окружающим и к отрицанию науки. Ректор считает, что выдача диплома будет являться дискредитацией университета.

На прошлой неделе СПбГУП обратился в городское управление Роспотребнадзора с просьбой получить статус «COVID-free». Потому как по состоянию мониторинга от 16 августа, вакцинировались от COVID-19 свыше 90% студентов и почти все сотрудники университета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 28,6 тыс. абитуриентов поступили на бюджет в петербургские вузы.