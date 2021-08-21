В Курортном районе горожан обеспечат чистой питьевой водой

В Курортном районе горожан обеспечат чистой питьевой водой
Жителей Курортного района обеспечат качественной питьевой водой. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В дома Курортного района Петербурга совсем скоро подадут качественную питьевую воду.

Возведение водопроводных очистных сооружений закончено, поэтому водопроводная станция начала проводить испытания. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Некоторые населенные пункты Курортного района обеспечат водой из подземных источников. Чистая вода польется из кранов в Сестрорецке, поселках Горская, Лисий Нос, Александровская, Белоостров, Солнечное и Репино.

Кроме этого, чистую воду получат школы, детские сады, больницы, жилые и частные дома, санатории и пансионаты, а также дачи для ветеранов и инвалидов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербургскую Военно-медицинскую академию скоро подключат к горячей воде.

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