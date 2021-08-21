Большегруз опрокинул контейнер на Рябовском шоссе

Место ДТП на Рябовском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Место ДТП на Рябовском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Красногвардейском районе Петербурга движение автомобилистов нарушила авария с контейнеровозом.

ДТП произошло на перекрестке Рябовского шоссе и Лесопарковой улицы. Подробности сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

По словам очевидцев, большегруз Scania «обронил» контейнер, в результате чего огромная конструкция перегородила одну полосу движения и полностью перекрыла путь трамваю «Чижик».

На месте работали сотрудники ДПС и дорожные службы. Информации о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области фура попала в аварию. Машину развернуло, она вылетела за пределы трассы. Грузовое средство пробило барьерное ограждение.