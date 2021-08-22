Эксперт назвал правила безопасной езды по трассе

Эксперт назвал правила безопасной езды по трассе
Каждые три-четыре часа водитель должен устраивать себе перерыв. Фото: pixabay.com

Несколько советов по безопасной езде дал автоэксперт Егор Васильев.

Он отметил, что опасно останавливаться у обочины сразу за поворотом. Не всегда машины успевают заметить стоящую у дороги машину и переключиться. Также на трассе лучше следовать скорости потока. Маленькая или высокая скорость может создать аварийноопаснную обстановку. Об этом сообщает «Прайм».

Специалист порекомендовал опасаться большегрузов на дороге. Так, не исключено, что от них может что-нибудь отлететь. Также эксперт отметил, что каждые три-четыре часа водитель должен устраивать себе перерыв. В заключении он сказал, что главное в поездке не скорость, а безопасность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новой железной дороги до Петербурга. Высокоскоростная магистраль Москва — Петербург будет интегрирована с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3).

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