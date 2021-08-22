Глава федерации кинологов призвал не кормить и не согревать бродячих собак

Глава федерации кинологов призвал не кормить и не согревать бродячих собак
Кинолог просит не кормить и не согревать собак, стоя им теплые будки, так как это только усугубляют проблему. Фото: Pixabay

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему нельзя кормить бродячих собак.

Глава федерации дал советы жителям России при столкновении с бездомными собаками. Так, если встретили собаку или целую стаю необходимо обратиться в органы местного самоуправления и попросить отловить их. Собак определят в приют, где им обеспечат уход. Об этом сообщает РИА Новости.

Кинолог просит не кормить и не согревать собак, стоя им теплые будки, так как это только усугубляют проблему. Привыкнув к этой территории, собаки станут считать ее своей и будут нападать на других. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий, отметил глава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более десяти стран заинтересовались в поставке российской вакцины от ковида для животных.

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