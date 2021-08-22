Психиатр предложил запретить сотрудникам банков звонить возрастным клиентам

Психиатр предложил запретить сотрудникам банков звонить возрастным клиентам
Это может помочь пенсионерам в трудную минуту. Фото: pixabay.com

Психиатр Александр Федорович рассказал, как можно уберечь пожилых от банковских мошенников.

Он отметил, что многие пенсионеры, несмотря на различные предупреждения, все равно ведутся на уловки мошенников и называют им номера своих карт, специальные коды и другое. Специалист обратил внимание, что на банковских картах следует писать большими буквами: «Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код». Только тогда, по мнению доктора, человек будет каждый раз задумываться, нужно ли сообщать эту информацию. Об этом сообщает Sputnik.

Врач отметил, что пока таких надписей на картах нет, их можно сделать самим, просто наклеив стикер-напоминание. Это может помочь пенсионерам в трудную минуту. Также Федорович заявил, что сотрудникам банка надо бы запретить звонить людям в возрасте. Так бы пенсионеры точно бы знали, что по телефону их пытаются обмануть мошенники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у мошенников очередная новая схема. В ход пошла «бесплатная пицца», которую ранее предоставлял крупный банк.

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