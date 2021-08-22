В Петродворцовом районе загорелась баня

В Петродворцовом районе загорелась баня
Через 42 минуты пожар потушили. Фото: скрин Google.Maps

Очередной пожар произошел в Петродворцовом районе Северной столицы.

Сегодня, в воскресенье, 22 августа в семь часов утра поступила информация о пожаре по адресу: улица Нижняя Колония дом 48. Загорелась деревянная баня размером 2х4 метра. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Петербургу.

Через 42 минуты пожар потушили. По предварительным данным, никто не пострадал.

В тушении пожара принимали участие три спецмашины и 15 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Композиторов сгорела трехкомнатная квартира, пожар тушили полчаса. В Выборгском районе Петербурга сегодня вечером начался квартирный пожар в жилом девятиэтажном доме. Предварительно, никто не пострадал. Оперативные службы получили информацию о пожаре в 22 часа 40 минут. Очевидцы вызвали пожарных к дому №33/5 по улице Композиторов.

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