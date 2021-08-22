На станции метро «Гостиный двор» загорелся рекламный щит

На станции метро &#171;Гостиный двор&#187; загорелся рекламный щит
На проветривание закрывали переход с Невского на двор. Фото: Baltphoto

На станции метро «Гостиный двор» загорелся рекламный щит.

Пожар ликвидировали сегодня утром, 22 августа, в переходе между станциями метро «Гостиный двор» и «Невский проспект». Огонь охватил рекламный щит около восьми часов утра. Спасатели быстро справились с возгоранием. Об этом сообщают «Невские новости».

На проветривание закрывали переход с «Невского проспекта» на «Гостиный двор».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной пожар произошел в Петродворцовом районе Северной столицы. Сегодня в семь часов утра поступила информация о пожаре по адресу: улица Нижняя Колония дом 48. Загорелась деревянная баня размером 2х4 метра. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Петербургу. Через 42 минуты пожар потушили. По предварительным данным, никто не пострадал. Тушили пожар три спецмашины и 15 спасателей.

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