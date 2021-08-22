Спасатели тушили административное здание во Фрунзенском районе

Спасатели тушили административное здание во Фрунзенском районе
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В воскресенье, 22 августа, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:28. Пожар произошел на улице Салова, д.63.

В административном здании, в помещении площадью 25 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 15:01. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.

пожар происшествия фрунзенский район


 

Новости партнеров
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Петербуржцы засняли полицейских,
Петербуржцы засняли полицейских, "охраняющих тело" под Володарским мостом
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели тушили административное здание во Фрунзенском районе
На КАД перекроют движение между развязками с Матоксой и Колтушским шоссе
На Петроградской набережной легковушка сбила велосипедиста
Путин призвал выплатить пенсионерам разово по десять тысяч рублей
В водах Дании завершена укладку труб «Северного потока — 2»
В ДТП на переходе в Петербурге пострадали пешеходы
В Ленобласти еще 224 человека заболели коронавирусом
Вор вынес из квартиры в Выборгском районе более 1 млн рублей