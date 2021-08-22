Спасатели тушили административное здание во Фрунзенском районе

В воскресенье, 22 августа, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:28. Пожар произошел на улице Салова, д.63.

В административном здании, в помещении площадью 25 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 15:01. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.