Названа замедляющая старение ягода

Названа замедляющая старение ягода
Лучше всего хранить жимолость в замороженном виде — это позволяет сохранить ее полезные свойства. Фото: pixabay.com

Одной из самых полезных ягод названа голубая жимолость. В ней полно витаминов, она укрепляет иммунитет.

Жимолость замедляет старение организма, хорошо сказывается на состоянии сердца, мозга, печени и сосудов. В ней полно калия, кальция и магния. Отмечается польза этой ягоды в борьбе с бактериями, вызывающими заражение крови. Об этом сообщает РБК.

Лучше всего хранить жимолость в замороженном виде — это позволяет сохранить ее полезные свойства. А вот кипячение она переносит очень плохо, поэтому при приготовлении варенья стоит быть аккуратным.

Жимолость полезна для всех, кроме тех, у кого на нее аллергия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала, чем полезны сезонные фрукты, ягоды и овощи. Также она объяснила, как правильно их употреблять.

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