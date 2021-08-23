На Ленинский проспекте «Форд» сбил трех пешеходов

ДТП с тремя пострадавшими произошло в Петербурге на этих выходных.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, на пересечении Ленинского пр., и пр. Народного Ополчения, 60-летний мужчина, управляя машиной «Форд» (сигнал светофора устанавливается) столкнулся с автомобилем «Форд Фокус».

Потеряв контроль над управлением автомобиля виновник аварии наехал на переходивших в зоне регулируемого пешеходного перехода пешеходов.

В результате ДТП 34-летнюю неработающую женщину с открытой черепно-мозговой травмой, травмой груди и живота, в тяжелом состоянии госпитализировали в Городскую больницу № 26.

Также пострадала 6-летняя девочка. С закрытой черепно-мозговой травмой, в состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в Детскую городскую больницу № 5.

Досталось и 38-летнему мужчине. С различными травмами, в состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в Городскую больницу № 26.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарку раздавило в ДТП на Дороге Жизни.