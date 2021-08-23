Приморский УПК заявил о непричастности к вырубке леса вокруг Высокинского озера

Приморский УПК заявил о непричастности к вырубке леса вокруг Высокинского озера
Экоактивисты считают, что на месте вырубки хотят построить порт. ФОТО: «ВКонтакте»/«Против строительства порта в Приморске»

Приморский универсально-перегрузочный комплекс опроверг информацию о проведении вырубки леса на территории возле Высокинского озера.

Ранее экоактивисты заявили о вырубке леса рядом с водоемом и обратились к местным властям с предложением выкупить земли около озера, чтобы остановить вырубку леса. Они отметили, что территории якобы расчищают под вторую очередь Приморского УПК, сообщает «Московский Комсомолец«.

Представители компании подчеркнули Высокинское озеро находится в пяти километрах от границы территории строящегося универсально-перегрузочного комплекса «Приморский УПК» и напомнили, что распространение заведомо ложной информации является нарушением закона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Приморский универсально-перегрузочный комплекс опроверг информацию о проведении незаконной вырубке леса на особо охраняемой природной территории возле поселка Ермилово под Выборгом. Ответ на запрос журналистов предприятие предоставило в понедельник, 14 декабря.

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