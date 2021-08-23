В Бокситогорском районе мужчина обвиняется в убийстве своей знакомой

В Бокситогорске следственного 42-летний местный житель обвиняется в убийстве своей знакомой и краже.

Суд установил, что в ноябре прошлого года мужчина находился в квартире у своей знакомой. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он нанес удар ножом в шею хозяйке квартиры. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

После убийства мужчина похитил из квартиры потерпевшей деньги и скрылся, сообщили в Следственном комитете по Ленобласти. Кроме того, несколькими днями ранее он также украл мобильный телефон у другой потерпевшей.

Мужчину заключили под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности.

Приговором Бокситогорского городского суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи нашли причастного к убийству 46-летнего жителя поселка имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти. В июне недалеко от дома №9 микрорайона Свердлова-1 нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.