Тарифы на коммуналку могут подорожать на 3,5%

В Смольном надеются, что цены изменятся несильно.

Глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин рассказал, что в 2022 году ожидается рост тарифов на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге примерно на 3,5%. Власти надеются, что сумма не вырастет слишком сильно. Об этом пишет «Фонтанка» сегодня, 23 августа.

Известно, что больше всего подорожает электричество – чуть больше, чем на 5%. Горячее водоснабжение и отопление могут вырасти в цене на 3,6%, а холодная вода и водоотведение на 1,7%. Что касается газа, то он может вырасти в цене на 3%.

Напоминаем, что в 2021 году предельное значение роста тарифов ЖКХ составило также 3,5%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне стали больше тратить на услуги ЖКХ. Самые высокие платежи за коммунальные услуги зафиксированы в Тюмени — 4 446 рублей, Москве — 3 518 рублей и Петербурге — 3 002 рубля.