РЖД оштрафовали за незаконный ремонт вокзала в Парголово

Компании предстоит выплатить 100 тысяч рублей.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ОАО «РЖД» за ремонт вокзала в Парголово без получения проектной документации и разрешения. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что здание вокзала является объектов культурного наследия регионального значения. Это значит, что РЖД должна согласовывать все работы на объекте. Компания же провела ряд работ, которые заранее не обговаривались.

Так, на вокзале заменили окно, пробили дверной проем, заменили исторические двери, чугунные радиаторы и мраморные подоконники. Часть объекта «Служебный корпус», который входит в комплекс исторических зданий, демонтировали.

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