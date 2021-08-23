РЖД оштрафовали за незаконный ремонт вокзала в Парголово

РЖД оштрафовали за незаконный ремонт вокзала в Парголово
Здание вокзала в Парголово - объект культурного наследия регионального значения. Фото: Скриншот Google Maps

Компании предстоит выплатить 100 тысяч рублей.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ОАО «РЖД» за ремонт вокзала в Парголово без получения проектной документации и разрешения. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что здание вокзала является объектов культурного наследия регионального значения. Это значит, что РЖД должна согласовывать все работы на объекте. Компания же провела ряд работ, которые заранее не обговаривались.

Так, на вокзале заменили окно, пробили дверной проем, заменили исторические двери, чугунные радиаторы и мраморные подоконники. Часть объекта «Служебный корпус», который входит в комплекс исторических зданий, демонтировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали, как узнать о наличии штрафов за неправильную парковку.

вокзал новости СПб парглово ржд штраф


 

Новости партнеров
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Греции умер полностью вакцинированный пациент
Мамаев признался, что испытывает отвращение к экс-супруге
В московском метро избили родителей ребенка с аутизмом
В автомастерской на Химиков взорвалась бочка с топливом
Назван самый популярный автобусный маршрут в Петербурге
В Петербурге вряд ли построят в срок «Тучков буян»
Путин поговорил по телефону с Лукашенко
РЖД оштрафовали за незаконный ремонт вокзала в Парголово