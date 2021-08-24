Супруга футболиста Мария Погребняк показала образ за 114 млн рублей

Доходы российского футболиста Павла Погребняка исчисляются миллионами, поэтому он не скупится на дорогие подарки супруге Марии. Так, повседневный образ девушки украсило кольцо за 110 млн рублей. Несмотря на заработки мужа, Погребняк и сама в состоянии побаловать себя, потому как занимается развитием собственных брендов.

Мария Погребняк поучаствовала в шоу «Сколько стоит шмот?». Девушка рассказала, что стоимость ее образа составляет порядка 114 млн рублей.

Супруга футболиста отметила, что недорогой костюм из шелка за 35 тыс. рублей дополнили сумка за 300 тыс. рублей и жемчужные бусы за 180 тыс.

Однако далее у ведущего шоу округлились глаза. Мария рассказала, что два кольца, которые на ней надеты, стоят 3,5 млн рублей и 110 млн рублей.

«Муж подарил. Мне с фамилией повезло», — заявила супруга Павла.

Кроме того, с драгоценностями девушка не боится передвигаться на метро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алана Мамаева рассказала, сколько футболист дает денег на детей.