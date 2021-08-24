Трое пострадали в ДТП на трассе «Сортавала» под Петербургом

Трое пострадали в ДТП на трассе &#171;Сортавала&#187; под Петербургом
Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: скрин группы "ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское" "ВКонтакте". 

Сегодня, 24 августа, во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с тремя пострадавшими.

Авария произошла в левом ряду на 10-м километре трассы Сортавала, по направлению в город. Информация о ДТП в пожарно-спасательную службу МО «Агалатовское сельское поселение» поступила почти в три часа дня. Об этом сообщает группа «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» «ВКонтакте».

При столкновении двух машин пострадали три человека. С различными травмами их госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной дорожный инцидент с каршерингом произошел на набережной канала Грибоедова. Неизвестный «припарковал» арендованный автомобиль прямо на пешеходном переходе. Брошенный транспорт заметили сегодня, 24 августа. На фотографиях видно, что арендованный автомобиль оставлен прямо на «зебре».

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