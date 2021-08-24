В Петербурге в отношении водителя эвакуатора возбудили уголовное дело

В Петербурге в отношении водителя эвакуатора возбудили уголовное дело
Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  Фото: Baltphoto/Павел

В Петербурге отдел дознания УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга в отношении водителя эвакуатора возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее, накануне водитель эвакуатора, находясь у д. 246 по Лиговскому пр. в Московском районе г. Санкт-Петербурга, обманул и выпросил у водителя автомобиля «Опель Калибра» деньги в размере пяти тысячи рублей за непривлечение его к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств и не доставление автомобиля на специализированную стоянку. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с тремя пострадавшими. Авария произошла в левом ряду на 10-м километре трассы Сортавала, по направлению в город.

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