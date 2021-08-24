Онищенко предрек новую волну COVID-19 в начале учебного года

Онищенко добавил, что всплеск заболеваемости будет связан с возвращением в школы не только детей, но и педагогов. Фото: Мойка78

Онищенко добавил, что всплеск заболеваемости будет связан с возвращением в школы не только детей, но и педагогов. Фото: Мойка78

Бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что с началом учебного года в России может подняться заболеваемость коронавирусом.

Онищенко рассказал, что в новом учебном году в российские школы пойдут почти 17 млн учеников, что, по его мнению, сразу повлияет на эпидемическую ситуацию по COVID-19. Он напомнил, что каждый сентябрь происходит скачок заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Как объяснил Онищенко, из-за низкого уровня охвата прививками ожидается рост заболеваемости ковидом.

Он добавил, что всплеск заболеваемости будет связан с возвращением в школы не только детей, но и педагогов, которых тоже насчитывается несколько миллионов.

Онищенко отметил, что «за вернувшимися в школу детьми придут родители, которые приедут с детьми с отдыха».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Проценко назвал недостаточным число вакцинированных от коронавируса в России.