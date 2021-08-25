Петербургские кандидаты в депутаты просят аудиенции у тюленя Крошика

Петербургские кандидаты в депутаты просят аудиенции у тюленя Крошика
Многие будущие политические деятели настаивают на встрече с Крошиком. Фото: скриншот "Спасение тюленей 699-23-99"

Известный петербургский тюлень Крошик стал пользоваться ажиотажным спросом перед грядущими выборами. Об этом рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».

«Как вы знаете, 19 сентября состоится единый день голосования. И совершенно неожиданно наш замдиректора Фонда по связям с общественностью Крошик стал пользоваться ажиотажным спросом со стороны различных кандидатов в депутаты», — говорится в сообщении.

Многие будущие политические деятели настаивают на встрече с Крошиком и, получая отказ, очень расстраиваются. В фонде попросили не обижаться на них и отнестись к отказам с пониманием, поскольку такие встречи выглядели бы комично.

Также в фонде поблагодарили тех депутатов, которые эффективно помогают решать их проблемы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти спасают пугливую нерпу.

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