Беглов поздравил петербургского паралимпийца Даниленко с бронзой

Губернатор Александр Беглов поздравил петербургского пловца Владимира Даниленко с бронзовой медалью на Паралимпийских играх.

Владимир Даниленко стал бронзовым призером XVI Паралимпийских летних игр по плаванию в Токио. Глава города поздравил петербуржца и заявил, что спортсмен проявил сильный характер и волю к победе.

«Ваш успех – яркое подтверждение славных традиций петербургской школы плавания лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА)», — отметил Беглов.

Кроме того, градоначальник поздравил тренера пловца — Юлию Кабанову. Он пожелал Даниленко здоровья, удачи и новых побед.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на паралимпиаде выступят 19 спортсменов из Петербурга. Атлеты из Северной столицы выступают в восьми дисциплинах: гребля, бочче, настольный теннис, лёгкая атлетика и плавание.