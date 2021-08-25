Беглов поздравил петербургского паралимпийца Даниленко с бронзой

Беглов поздравил петербургского паралимпийца Даниленко с бронзой
Беглов пожелал Даниленко здоровья, удачи и новых побед. Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор Александр Беглов поздравил петербургского пловца Владимира Даниленко с бронзовой медалью на Паралимпийских играх.

Владимир Даниленко стал бронзовым призером XVI Паралимпийских летних игр по плаванию в Токио. Глава города поздравил петербуржца и заявил, что спортсмен проявил сильный характер и волю к победе.

«Ваш успех – яркое подтверждение славных традиций петербургской школы плавания лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА)», — отметил Беглов.

Кроме того, градоначальник поздравил тренера пловца — Юлию Кабанову. Он пожелал Даниленко здоровья, удачи и новых побед.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на паралимпиаде выступят 19 спортсменов из Петербурга. Атлеты из Северной столицы выступают в восьми дисциплинах: гребля, бочче, настольный теннис, лёгкая атлетика и плавание.

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