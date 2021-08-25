Авария на сетях оставила 28 тысяч жителей Ленобласти без холодной воды

Авария на сетях оставила 28 тысяч жителей Ленобласти без холодной воды
Вода отключена с 11 часов утра. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Ленинградской области в Кировске случилась авария на сетях водоснабжения. Без холодной воды остались порядка 28 тысяч местных жителей.

Как сообщает МО «Кировск» в соцсети «ВКонтакте», холодное водоснабжение отключено с 11 часов утра среды, 25 августа. Воду вернут в дома после устранения аварии, точное время не указывается.

Холодную воду перестали подавать в 189 многоквартирных и 254 частных домов, а также в 20 социальных учреждений. Как сообщает ТАСС, из-за аварии холодной воды лишились около 28 тысяч человек. Повреждение было обнаружено в 8 часов утра.

Для жителей Кировская организовали подвоз технической воды. В первую очередь ее доставят по адресам, где отсутствует и горячая, и холодная вода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Водоканал» Петербурга пришло 90 жалоб по работе ливневой канализации.

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