Ребенка с инвалидностью отказались зачислять в лицей Петербурга

Петербурженка из Красносельского района получила отказ от лицея №369, куда она собиралась зачислить своего сына с инвалидностью в первый класс. Несмотря на прописку, ребенка не взяли.

Мать будущего первоклассника рассказала «Фонтанке», что подала документы в лицей по месту жительства еще в апреле. Почти сразу ей дали отказ в устной форме. Узнав, что у мальчика инвалидность, ей сказали: «»Наверное, вам будет тяжело в нашей школе, поищите другие варианты».

Женщина пояснила, что ездить в другую школу им будет тяжело. Но в приемной комиссии настаивали, что ребенок не справится с их сложной программой.

Официальный отказ она получила в начале июля. В документе говорилось, что в этой школе нет мест.

После того, как история получила огласку в СМИ, конфликтная комиссия подыскала ребенку место в школе №247. Учреждение находится в 15-ти минутах ходьбы от дома, а число учеников в классе, куда пойдет мальчик, достигает 38.

В администрации Красносельского района пояснили, что 369 лицей в этом году сможет принять семь классов на 210 человек. Во время первой волны приемной кампании в лицей поступило больше 430 заявлений от родителей, проживающих поблизости.

При этом в перечне льгот при зачислении в лицей не значится состояние здоровья ребенка. Наличие инвалидности, как отмечают в администрации, никак не влияет на вопрос зачисления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за высаженного из маршрутки инвалида заступился Кирилл Поляков.