Загоревшийся троллейбус на Невском проспекте потушили

Загоревшийся троллейбус на Невском проспекте потушили
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В центре Петербурга сегодня задымился троллейбус. Пожар удалось потушить за 10 минут.

Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС по городу. Пожар случился у дома 93 по Невскому проспекту. Очевидцы вызвали пожарных в 18:04 и сообщили, что на дороге загорелся троллейбус.

Прибывшие не место спасатели выяснили, что возгорание началось под приборной панелью в троллейбусе. Огонь успел распространиться на площади 1 квадратный метр. С пожаром боролись 10 человек личного состава и две единицы техники.

Возгорание удалось локализовать за 10 минут. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертва ДТП с «Фордом» на Ленинском скончалась в больнице, её дочь остается в реанимации.

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