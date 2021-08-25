Загоревшийся троллейбус на Невском проспекте потушили

В центре Петербурга сегодня задымился троллейбус. Пожар удалось потушить за 10 минут.

Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС по городу. Пожар случился у дома 93 по Невскому проспекту. Очевидцы вызвали пожарных в 18:04 и сообщили, что на дороге загорелся троллейбус.

Прибывшие не место спасатели выяснили, что возгорание началось под приборной панелью в троллейбусе. Огонь успел распространиться на площади 1 квадратный метр. С пожаром боролись 10 человек личного состава и две единицы техники.

Возгорание удалось локализовать за 10 минут. По предварительной информации, никто не пострадал.

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