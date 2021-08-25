Пункт вакцинации в «Галерее» пользуется спросом у петербуржцев: фоторепортаж Gazeta.SPb

Пункт вакцинации в &#171;Галерее&#187; пользуется спросом у петербуржцев: фоторепортаж Gazeta.SPb
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb

В торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте продолжает работу крупнейший в Петербурге пункт вакцинации от коронавируса. Он открылся две недели назад.

В пункте оборудовано 11 прививочных кабинетов. На работу пригласили 11 врачей, 11 медицинских сестер и шестерых администраторов.

Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb
Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb

Прививают здесь будут вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Пункт вакцинации работает каждый день с 10:00 до 20:00 часов.

Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb
Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb

Вакцинировать здесь смогут не только петербуржцев, но и мигрантов с иностранными туристами. Последние за препарат «Спутник Лайт» должны будут заплатить 3500 рублей. Чтобы сделать прививку иностранному гражданину понадобится только паспорт.

Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb
Пункт вакцинации в ТЦ «Галерея». Фото: Gazeta.SPb

Медики пункта вакцинации в «Галерее» могут прививать около 1000 человек в день. Для сравнения, в прививочном пункте в «Невском центре» принимают до 200 желающих вакцинироваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иностранцев будут прививать от COVID-19 в ТРЦ «Галерея».

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