Ивлеевой и Элджею предстоит поделить имущество на 100 млн рублей

Ивлеевой и Элджею предстоит поделить имущество на 100 млн рублей
Элджей и Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Журналисты перечислил имущество, нажитое в браке двух звезд.

Блогерша Настя Ивлеева и рэпер Элджей недавно объявили о разводе. Кажется, супруги решили расстаться друзья, но это все равно не отменяет необходимости поделить нажитое имущество. Портал Life посчитал, что им нужно поделить около 100 миллионов рублей.

Известно, что пара приобрела особняк в Подмосковье, который мог стоить около 50 миллионов рублей. Также у Ивлеевой и Элджея есть квартира стоимостью 25 миллионов рублей. Супруги владеют спорткаром Lamborghini Aventador стоимостью от 25 миллионов рублей. Также пара владеет машинами Lexus LX 570 (цена стартует от семи миллионов) и Chevrolet Camaro за три миллиона рублей.

Помимо этого Ивлееву видят на Mercedes G-class. Цена автомобиля достигает 20 миллионов рублей. У Элджея, тем временем, есть спортивная машина Nissan 350Z и электрический спорткар BMW I8.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем.

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