Пять действий, которые не дадут купить лишнее

Пять действий, которые не дадут купить лишнее
Продукты в магазинах разложены так, чтобы привлечь внимание . Фото: Pixabay

Как контролировать свои покупки и не стать жертвой маркетинга и рекламы? Чек-лист для разумного потребителя.

Одна из распространенных ошибок — посещение продуктового магазина без четкого плана. Стоит нам пересечь порог супермаркета — и мы оказываемся во власти продуманных ловушек.Специальным образом расставленные товары привлекают внимание и сбивают с толку. Кажется, набираешь полную продуктовую корзину, а дома все равно остаешься с пустым холодильником. Не зря в старых книгах из серии “Советы молодым хозяйкам” описаны инструкции, как составлять список покупок.

Во-первых, можно действовать по ежедневной системе: например, вы уверены, что на обед у вас всегда должно быть мясо и овощи. Дальше выбор варьируется — сегодня это могут быть свежие баклажаны и индейка, а завтра — пакет замороженных цуккины и говяжий стейк. Главное, что вы нечаянно не приобретете палку сырокопченой колбасы и пару пачек крекеров.

Второй вариант больше подойдет людям, не очень любящим кулинарные изыски. Составьте четыре варианта утреннего меню — творог и печенье, омлет и хлебцы, овсянка и изюм, манная каша и сухофрукты. Теперь вы точно знаете, что завтра хотите съесть завтрак номер три, и для него не хватает молока и изюма. А вот ряженка, которую вы обычно не едите, но которая так удачно стоит на полке, вам совершенно не нужна.

Вторая опасность также относится к продуктовому отделу — это шоппинг на голодный желудок. Наш мозг не в состоянии контролировать покупки, когда ему не хватает глюкозы. Испытывая необходимость немедленно повысить уровень сахара в крови, он видит снеки или печенье — не удивляйтесь, что вы пойдете покупать запас еды на неделю, а выйдете с остро пахнущим сыром-косичкой, парочкой эскимо и бутылкой газировки. Ни в коем случае не поддавайтесь на эти вредные провокации и не мучайте свой организм. Спокойный поход в магазин после сытного обеда сохранит ваш кошелек и убережет вас от вредных перекусов.

Следующий на очереди — магазин одежды, особенно масс-маркет, где просторные залы заставлены вешалками. Принято считать, что это проблема касается только женщин, но это заблуждение — мужчины так же оставляют в магазинах свои средства, унося с собой… то же самое, что уже лежит у них в шкафу! Чаще всего это замкнутый круг — вы чувствуете, что вам почему-то не в чем выйти из дома, но специально в магазин не идете, потом оказываетесь в нем случайно, помните, что то-то надо купить — и руки сами тянутся к тем моделям, которые вы привыкли носить. Чтобы избежать того достаточно заранее провести ревизию своего шкафа, и точно понять, чего не хватает в гардеробе. Если самому проблему не разрешить, можно обратиться за помощью к стилисту.

Последний, и самый важный фактор — перестаньте обращать внимание на яркие ценники. Каждый раз, когда вы собираетесь купить что-то за смехотворно низкую цену, остановитесь и подумайте — зачем вам это? Магазины используют свойство нашего мозга — реакцию на раздражающие факторы. В результате вы покупаете дешевые коктейльные трубочки — не потому, что пьете много коктейлей, а из-за их красивого оранжевого ценника.

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