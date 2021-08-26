Сергей Перминов: «Новая среда наукоградов должна делать Ленобласть привлекательнее»

В Гатчине и Сосновом Бору формируются экосистемы "Умного города", это интересно коллегам за границей. Фото: google.maps

В Гатчине и Сосновом Бору формируются экосистемы "Умного города", это интересно коллегам за границей. Фото: google.maps

Сегодня в столице прошла сессия, посвященная итогам V Форума городов высокого научного и технологического потенциала.

Дискуссия развернулась при поддержке Росатома. Главной темой обсуждения стало обеспечение системного развития поселения с сохранением и приумножением человеческого капитала. Об этом сообщает 47channel.

На сессии отметили, что наукограды России должны быть конкуретноспособными с лучшими городами мира. Для этого нужно направить ресурс властей разного уровня и организаций-лидеров отраслей.

Так, исторически на территории Ленобласти расположены крупные НИИ и комплексы организаций, которые входят в число мировых лидеров высоких технологий, отмечает сенатор Совета Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов. В Гатчине и Сосновом Бору формируются экосистемы «Умного города», это интересно коллегам за границей, обращает он внимание. Новая среда наукоградов должна делать Ленобласть привлекательнее для труда и отдыха.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сенатор Совета Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал об областных наукоградах на Форуме городов научного потенциала.