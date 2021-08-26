Названы 5 продуктов, помогающие избежать дефицита витамина B12

Так, можно принимать биологически активную добавку в умеренном количестве. Фото: pixabay

Так, можно принимать биологически активную добавку в умеренном количестве. Фото: pixabay

Витамин B12 играет важную роль в работе человеческого организма. Он помогает вырабатывать красные кровяные тельца и отвечает за здоровое функционирование нервной системы. Британские медики перечислили пять продуктов, которые помогут сохранять этот витамин в организме в нужном количестве.

Врачи считают, что это мясо, молоко, рыба, сыр и яйца. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В идеале можно получать нужное количество витамина B12, придерживаясь сбалансированной диеты. Так, можно принимать биологически активную добавку в умеренном количестве.

Витамин B12 организм получает из продуктов животного происхождения. Для его всасывания нужен гликопротеин, который встречается с витамином. Гликопротеин синтезируется париетальными клетками желудка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что многие специалисты по здоровому питанию негативно относятся к красному мясу и советуют исключить его из рациона.