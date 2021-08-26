Названы 5 продуктов, помогающие избежать дефицита витамина B12

Названы 5 продуктов, помогающие избежать дефицита витамина B12
Так, можно принимать биологически активную добавку в умеренном количестве. Фото: pixabay

Витамин B12 играет важную роль в работе человеческого организма. Он помогает вырабатывать красные кровяные тельца и отвечает за здоровое функционирование нервной системы. Британские медики перечислили пять продуктов, которые помогут сохранять этот витамин в организме в нужном количестве.

Врачи считают, что это мясо, молоко, рыба, сыр и яйца. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В идеале можно получать нужное количество витамина B12, придерживаясь сбалансированной диеты. Так, можно принимать биологически активную добавку в умеренном количестве.

Витамин B12 организм получает из продуктов животного происхождения. Для его всасывания нужен гликопротеин, который встречается с витамином. Гликопротеин синтезируется париетальными клетками желудка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что многие специалисты по здоровому питанию негативно относятся к красному мясу и советуют исключить его из рациона.

британские врачи Витамин B12 еда здоровье мясо


 

Новости партнеров
Дядя убитой в Тюмени упал у стихийного мемориала и умер
Дядя убитой в Тюмени упал у стихийного мемориала и умер
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы 5 продуктов, помогающие избежать дефицита витамина B12
Инфекционист из Петербурга назвала срок начала четвертой волны COVID-19
Выплату в 10 тысяч в начале сентября получат более 30 млн пенсионеров
В Кронштадте установят памятник поэту Николаю Гумилеву
Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у молодежи
Психолог объяснил, почему жители Петербурга боятся делать прививку
В Петербурге планируют привить от гриппа не менее 60% горожан
Водитель легковушки пострадал в ДТП с маршруткой в Сертолово