В Минздраве связали рост смертности от коронавируса с дельта-штаммом

В Минздраве связали рост смертности от коронавируса с дельта-штаммом
Как правило, всего за один-два дня у больного развиваются тяжелые пневмонии, поражения сердца, почек и других органов. Фото: unsplash

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что возросшая смертность от коронавируса может быть связана с распространением дельта-штамма, который быстро приводит к тяжелым последствиям.

По словам Кузнецова, подъем заболеваемости ковидом, который был зафиксирован этим летом, связан с распространением дельта-штамма. Заболевание при инфицировании этим вирусом чаще протекает со стремительным развитием тяжелых осложнений. Как правило, всего за один-два дня у больного развиваются тяжелые пневмонии, поражения сердца, почек и других органов. Кроме того, этот штамм чаще вызывает тяжелые формы заболевания у молодых людей.

«Ввиду этих факторов летальность при заболевании COVID-19, вызванном дельта-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости», — сказал помощник министра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист из Петербурга назвала срок начала четвертой волны COVID-19.

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