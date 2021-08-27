Один из основателей «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин впал в кому

Пока ковид не подтвердили, но все близкие полагают, что это он. Фото: скрин группы "Владимир Бурдин" "ВКонтакте".

Пока ковид не подтвердили, но все близкие полагают, что это он. Фото: скрин группы "Владимир Бурдин" "ВКонтакте".

Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин сейчас в реанимации. У него на 89% поражены легкие, музыкант впал в кому.

Бурдин сейчас находится в реанимации 14-й больницы Екатеринбурга. Родные и близкие верят, что талантливый певец еще выкарабкается.

Брат артиста Тимофей Бурдин отметил, что музыкант находится в очень тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. У него поврежден мозг.

Пока ковид не подтвердили, но все близкие полагают, что это он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, певица Zivert выпустила новую песню «Тебе». В песне Юлия Зиверт рассказывает грустную историю любви, обращаясь к мужчине, с которым рассталась. Песня «Тебе» стала третьей композицией в альбоме «Vinyl #2». Этим событием певица поделилась в соцсетях. О песни Zivert сообщила на своей страничке в Instagram.