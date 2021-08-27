Директор Ивана Краско рассказал о состоянии актера

Директор советского и российского актера, народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал, как чувствует себя актер после инсульта.

В беседе с РИА ФАН Смородинов объяснил, что доктора опасаются за здоровье 90-летнего пациента. Несмотря на возраст артист хорошо держится.

В настоящий момент врачи оценивают состояние Краско как среднетяжелое. Помимо этого, звезда частично потерял зрение. Теперь мужчина видит лишь то, что перед ним.

«Тяжело ему. Сейчас еду в больницу, будем решать вопрос о дополнительном уходе за ним», – с грустью отметил Смородинов.

Однако медики уже намереваются перевести актера из палаты интенсивной терапии в обычную.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшая жена Краско прокомментировала его состояние.