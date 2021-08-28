Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Романа Громадского

Громадский умер в 80 лет. Фото: "Балтийский дом"

Громадский умер в 80 лет. Фото: "Балтийский дом"

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Романа Громадского.

Беглов отметил, что петербургская культура понесла большую утрату. Он напомнил, что Громадский был одним из ведущих актёров «Балтийского дома» более полувека.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам. Вся его жизнь и его творчество были связаны с нашим городом. Талантливый артист, щедрый человек, преданный родному городу – таким его знали многие», — приводит слова градоначальника пресс-служба Смольного.

Народный артист РСФСР, театральный актер Роман Громадский умер на 81-м году жизни. Об этом сегодня, 28 августа, пишет РЕН ТВ.

По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Такой информацией поделился сын артиста. Напоминаем, что Громадский успел поработать в Театре имени Ленсовета, а также в «Балтийском доме».

Актер известен своими ролями в таких спектаклях, как «Разгром», «Вся его жизнь», «Деньги для Марии», «Кентавры», «По ком звонит колокол», «C любимыми не расставайтесь», «Фауст».

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