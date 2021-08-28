Мотоциклист попал под колеса автомобиля в центре Петербурга

Мотоциклист попал под колеса автомобиля в центре Петербурга
Дорожный инцидент случился вечером 28 августа на улице Восстания, 30. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

Дорожный инцидент случился вечером 28 августа на улице Восстания, 30. На место происшествия прибыли экстренные службы. Информация о пострадавшем уточняется.

«В момент ДТП я сидел в машине рядом, на этом углу, от звука удара, аж подпрыгнул. Сначала думал хана, но оказалось, что все в порядке. Кстати, скорая вообще непонятно зачем приехала, я делал заявку, но парень сам отказался и им дали отбой», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Лугой парень на чужой легковушке сбил мужчину, а потом сжег машину. Подозреваемый уже пойман – им оказался 19-летний сотрудник шиномонтажа.

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