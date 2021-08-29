В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 318 человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 318 человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 318 человек.

Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Петербург оказался на второй строчке рейтинга среди регионов РФ по суточному показателю заболеваемости коронавирусом.

Лидером антирейтинга стала Москва — 1 444 случая. На третьем месте Московская область — 914 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в июле число умерших с COVID-19 в России впервые превысило 50 тыс. человек. Соответствующие данные приводит Росстат. Предыдущий максимум регистрировался в декабре прошлого года — тогда умер 45 331 россиянин.

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