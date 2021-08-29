Россияне рассказали, что их раздражает в путешествиях по стране

В путешествиях по России граждан больше всего раздражают состояние инфраструктуры и высокие цены.
Об этом говорится в исследовании SuperJob. Участие в опросе приняли 2,4 тысячи россиян в 342 населенных пунктах. У россиян спросили про путешествия в Краснодарский край, Дагестан, Калининградскую область, Алтай, Крым, Ставрополье и по «Золотому кольцу» в последние три года.
На отсутствие сервиса и инфраструктуры чаще всего жаловались в Крыму, на Кубани и Ставрополье. Высокие цены больше всего раздражали в Краснодарском крае, Крыму и на Камчатке.
Кроме того, туристы на Кубани посетовали на огромные толпы туристов и мусор на курортах. В Калининграде отдыхающие не оценили переменчивую погоду.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции пожаловались на отказ русских туристов ходить в рестораны.