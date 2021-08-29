В Калининском районе ищут «малолетних вандалов» в заброшенном здании

Школьники бьют стекла, а также дерутся.

В Калининском районе обратили внимание на группу «малолетних» вандалов, которая бьет стекла в заброшенном здании. Своими наблюдениями очевидцы поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Местные жители рассказывают, что вандалы наведываются в здание бывшего отделения полиции на Брянцева. На протяжении нескольких дней школьники бьют стекла, а также дерутся в здании. Также некоторые парни сбрасывают что-то с верхних этажей, а ведь внизу стоят припаркованные автомобили.

На место инцидента вызывали сотрудников правоохранительных органов, после этого подростки разбежались. Петербуржцы надеются, что школьники одумаются и перестанут хулиганить.

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