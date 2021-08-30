Предпоследний день лета порадует петербуржцев солнцем

В первый день рабочей недели облаков в небе над Петербургом будет немного и обойдется без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В понедельник, 30 августа, на погоду окажет влияние южная периферия прохладного скандинавского антициклона. В такой ситуации температурный фон окажется близким к средним многолетним показателям.

Температура воздуха в городе поднимется до +19…+21 градуса, в Ленобласти потеплеет до +22. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя в Ленинградской области начнется с дождей и тумана.