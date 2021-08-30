Ураган «Ида» изменил направление течения реки Миссисипи

Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась до 58,1 м/с. Фото: pixabay

Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась до 58,1 м/с. Фото: pixabay

Течение реки Миссисипи на юге США изменило направление из за урагана «Ида», который обрушился на побережье Луизианы.

Ураган начался 26 августа. 30 числа стало известно, то Миссисипи стала течь в обратном направлении в районе Нового Орлеана. Скорость движения составила примерно 1,5 метра в секунду, передает передает CNN.

На изменение течения реки повлиял сильный ветер, порывы которого превышают 65 метров в секунду, а также штормовой прилив в Мексиканском заливе, куда вытекает река.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана.