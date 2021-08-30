Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана

Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана
Джо Байден объявил о стихийном бедствии. Фото: скриншот Instagram

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана «Ида».

Ураган начался начался 26 августа Байден распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

В городе проживают почти 400 тыс. жителей. Население Луизианы превышает 4,6 млн человек. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на энергетическую компанию Entergy, почти 1 млн из них остается без электричества.

Местные власти также сообщили о первой жертве урагана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что надвигающийся на американский штат Луизиана ураган «Ида» усилился до четвертой из пяти категорий по шкале Саффира — Симпсона.

байден США ураган ида


 

Новости партнеров
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве объяснили отличие антител у переболевших и привитых
Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана
В «Векторе» создали вакцину, защищающую от всех штаммов коронавируса
Минздрав: школьники находятся в группе риска по тяжелой форме COVID
Врачи объяснили рост смертности на фоне снижения заболеваемости COVID
На Народной улице 14 спасателей тушили пожар в квартире
Названы продукты, которые запрещено употреблять перед вакцинацией
Под утро десять спасателей тушили полыхающий Mercedes на Планерной