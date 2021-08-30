Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана «Ида».

Ураган начался начался 26 августа Байден распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

В городе проживают почти 400 тыс. жителей. Население Луизианы превышает 4,6 млн человек. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на энергетическую компанию Entergy, почти 1 млн из них остается без электричества.

Местные власти также сообщили о первой жертве урагана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что надвигающийся на американский штат Луизиана ураган «Ида» усилился до четвертой из пяти категорий по шкале Саффира — Симпсона.