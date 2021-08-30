Как отличить симптомы коронавируса от гриппа

Пандемия коронавируса продолжает развиваться, а совсем скоро грядет сезон гриппа. Названы главные отличия симптомов двух главных заболеваний этой осени.

Оба вируса вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти. Кроме того, ковид и грипп передаются воздушно-капельным путем и при контакте. Однако отличия между ними все же есть.

Основным отличием COVID-19 от гриппа является инкубационный период. Грипп дает о себе знать уже на 1–4 сутки. В среднем их инкубационный период составляет 2–3 дня. Коронавирус же размножается в организме больше времени. Его инкубационный период может достигать до 14 дней.

При поражении организма вирусами гриппа самочувствие заболевшего ухудшается внезапно. Еще утром человек может чувствовать себя отлично, а вечером — слечь с высокой температурой. Основные симптомы гриппа: жар, озноб, усталость, приступы головной боли, кашель и першение в области горда, а также мышечная ломота и ринит.

А среди симптомов, свойственных только коронавирусу, выделяют затяжной кашель, увеличение температуры тела, боли в горле, трудности с дыханием, одышку, ощущение заложенности в области груди. Кроме того, у больного ковидом могут начаться проблемы с ЖКТ — диарея, тошнота и рвота. Также на COVID-19 могут указывать потеря обоняния и вкуса, сыпь на коже пальцев ног.

При появлении указанных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге стартовала сезонная вакцинация от гриппа.