Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам

Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам
Эти деньги предназначены для того, чтобы компенсировать незапланированные расходы из-за пандемии. Фото: kremlin.ru

Правительство страны выделит более 454 млрд рублей на выплаты пенсионерам.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее о выплатах для пенсионеров говорил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Есть поручение выплатить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. В общей сложности власти выделят на это свыше 454 млрд рублей.

Мишустин отметил, что эти деньги предназначены для того, чтобы компенсировать незапланированные расходы из-за пандемии. Он обратил внимание на то, что люди должны получить эти деньги как можно скорее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что единовременная выплата в 10 тыс. рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

выплаты михаил мишустин пенсия правительство Россия


 

Новости партнеров
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам
На Пискаревском вспыхнул мусор в нежилом здании
Мужчина упал в лестничный пролёт в Московском районе
Власти Китая запретили школьникам играть в видеоигры по будням
Первый город-миллионник может появиться на Дальнем Востоке
Минприроды предупредило о риске переполнения свалок в 20 регионах России
От коронавируса умер актер Олег Гусейнов
На Кустодиева загорелась двухкомнатная квартира