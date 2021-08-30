Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам

Эти деньги предназначены для того, чтобы компенсировать незапланированные расходы из-за пандемии. Фото: kremlin.ru

Эти деньги предназначены для того, чтобы компенсировать незапланированные расходы из-за пандемии. Фото: kremlin.ru

Правительство страны выделит более 454 млрд рублей на выплаты пенсионерам.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее о выплатах для пенсионеров говорил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Есть поручение выплатить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. В общей сложности власти выделят на это свыше 454 млрд рублей.

Мишустин отметил, что эти деньги предназначены для того, чтобы компенсировать незапланированные расходы из-за пандемии. Он обратил внимание на то, что люди должны получить эти деньги как можно скорее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что единовременная выплата в 10 тыс. рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.