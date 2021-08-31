В ПФР проинформировали об имеющихся льготах для предпенсионеров России

Так, предпенсионеры могут не платить имущественный или земельный налог. Фото: https://pixabay.com

Так, предпенсионеры могут не платить имущественный или земельный налог. Фото: https://pixabay.com

Россияне-предпенсионеры — отдельная льготная категориия, которой можно получить ряд льгот.

Право на получение предпенсионных льгот определяется индивидуально. Зачастую индивидуальный порядок предоставляют за пять лет до пенсионного возраста. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, предпенсионеры могут не платить имущественный или земельный налог, два дня в год дают на прохождение всех врачей с сохранением зарплаты, бесплатное профобучение, повышенное пособие по безработице и другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство страны выделит более 454 млрд рублей на выплаты пенсионерам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее о выплатах для пенсионеров говорил президент России Владимир Путин. Есть поручение выплатить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию.