Эксперт объяснила, какой документ нужно всегда иметь при себе

Эксперт объяснила, какой документ нужно всегда иметь при себе
Только по паспорту можно войти в суд и на режимные объекты. Фото: Baltphoto
Жители России по закону не обязаны всегда носить при себе паспорт, но иногда он внезапно нужен. Однако не всегда нужен именно паспорт. Для удостоверения личности сойдет военный билет, водительское удостоверение, служебное, пенсионное удостоверение, загранпаспорт, объясняет адвокат Елена Кудерко.
Предъявить паспорт, могут попросить в банке при совершении денежных операций, так как банковская тайна охраняется законом и разглашается только ее владельцу. Об этом сообщает “Прайм”.
Только по паспорту можно войти в суд и на режимные объекты. В магазине при покупке спиртного и сигарет будет достаточно любого документа с датой рождения.
Нужен паспорт, если надо вернуть товар обратно в магазин. Адвокат советует носить при себе скан или фото паспорта. Также она напоминает, что нельзя оставлять паспорт в залоге.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минцифы в скором времени примет решение по замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту.
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